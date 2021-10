Oscar Valdez recibe homenaje en Nogales El campeón superpluma del CMB Oscar Valdez recibió “La Llave” a la ciudad de Nogales, Sonora, México, en reconocimiento a su carrera deportiva y por ser un ejemplo para los niños y jóvenes de la ciudad fronteriza. La presentación estuvo a cargo del acertadamente nombrado alcalde electo Juan Gim Nogales, quien recibió al campeón en su despacho. Luego de la ceremonia, Valdez junto con funcionarios municipales se dirigieron al gimnasio de boxeo donde Oscar se entrenaba de niño. “Al igual que ahora estos chicos vienen a verme y me conocen, así era yo hace unos años. Recuerdo que Sugar Ray Leonard vino aquí una vez y no lo podía creer ”, comentó. Avanesyan vence a Taylor en Londres Jennings está fuera y Rozicki enfrentará a Rivas por título WBC

