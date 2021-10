Jennings está fuera y Rozicki enfrentará a Rivas por título WBC Originalmente, Oscar Rivas y Bryant Bryant Jennings estaban programados para luchar por el recién creado título de peso puente del CMB (200-224 libras) en el Olympia Theatre de Montreal, Canadá. Sin embargo, Jennings ya no participará en esa pelea. El WBC informa que Jennings no puede someterse a los requisitos de entrada del gobierno canadiense con respecto a COVID-19, o con la cuarentena obligatoria posterior a la llegada. Para continuar apoyando plenamente a los promotores de los eventos del CMB durante la pandemia mundial aún en curso, y para ayudar a Groupe Yvon Michel a realizar el evento según lo programado, el WBC ha acordado sancionar la pelea por el título mundial de peso puente del CMB entre Oscar Rivas (27-1-0 , 19 KOs) y el boxeador de peso crucero número 18 del CMB Ryan Rozicki (13-0, 13 KOs). El WBC exige que Rozicki cumpla con todos los requisitos médicos y administrativos del WBC y la comisión local, así como las leyes del país de Canadá, y está dispuesto a hacerlo. Oscar Valdez recibe homenaje en Nogales Hatley vence a Lawson en Dallas por título WBC USNBC

