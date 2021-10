Hatley vence a Lawson en Dallas por título WBC USNBC Por Jeff Zimmerman El ex contendiente al título mundial, el peso súper welter Charles “The Future” Hatley (30-2-1, 20 KOs) de Dallas, detuvo a Frederic “General Okunda” Lawson (28-3, 21 KOs) en una entretenida pelea la noche del viernes 1 de octubre en Dallas en el Hilton Anatole para capturar el título WBC USNBC. Hatley, de 35 años, salió agresivo desde la campana inicial en su postura de zurdo y conectó duros golpes a la cabeza de Lawson. Lawson, detrás de una guardia apretada, contrarrestó a Hatley mientras ambos peleadores intercambiaban golpes durante las primeras rondas. Hatley cambió a ortodoxo en el cuarto asalto, mientras Lawson estaba en el ataque, solo para comer un golpe de poder de una mano derecha de Hatley, que lo frenó. En las rondas 6-8, Hatley pisó el acelerador y lanzó combinaciones a la cabeza y el cuerpo de Lawson mientras estaba de vuelta en su postura de zurdo preferida. En el noveno asalto, Hatley conectó un gran golpe que hizo tambalear a Lawson y Hatley inmediatamente saltó sobre él buscando el nocaut con el árbitro Laurence Cole observándolo de cerca. Y en la décima y última ronda, Hatley volvió a verterlo, antes de que Cole presenciara suficiente castigo y lo cancelara a las 2:36 ante una leve protesta de la esquina de Lawson. Hatley fue una vez uno de los mejores boxeadores en ascenso de Dallas, ya que proviene de una familia de luchadores y tuvo una carrera amateur estelar. Y aunque ha tenido éxito como profesional, nunca ha podido capturar el escurridizo gran título mundial. Después de detener al australiano Anthony Mundine en 2015, Hatley ganó el cinturón de plata del CMB y lo convirtió en un enfrentamiento con su compañero texano Jermell Charlo en 2017, solo para perder por un brutal KO. Anoche fue solo la cuarta pelea de Hatley desde abril de 2018, pero después de su sólida actuación contra Lawson, es posible que Hatley se haya ganado otra oportunidad por la corona de las 154 libras con la asistencia del presidente del CMB, Mauricio Sulaiman. Este asunto de etiqueta atrajo a algunos de los nombres más importantes del boxeo, incluido el campeón unificado de peso welter Errol Spence Jr. y su entrenador Derrick James, además del campeón mundial 2X Paulie Ayala. Jimmy Lennon Jr. hizo el anuncio del ring junto con el presentador de radio local de The Ticket Mark Elfenbein. Esto fue FightNight XXXII – The Comeback, después de la cancelación del evento del año pasado debido a COVID. FightNight es el evento filantrópico más popular de la industria de bienes raíces comerciales y es una velada espectacular que presenta boxeo profesional, cocina excepcional, juegos de casino, entretenimiento al estilo de Las Vegas y la oportunidad de estar entre los principales tomadores de decisiones en la industria de bienes raíces y la comunidad política. FightNight es una producción de The Real Estate Council. Deon Nicholson contra Craig Baker El peso crucero Deon “The Equalizer” Nicholson (15-1, 13 KOs) de Tuscaloosa, AL y construido como un tanque usó un ataque diverso en la cabeza y el cuerpo para sobrevivir al más delgado Craig Baker (21-3, 14 KOs) de Baytown , TX en ocho rondas. Nicholson tuvo la mayor parte de su éxito en el interior, mientras que Baker pudo utilizar su alcance con éxito en el exterior. Nicholson conectó el golpe más grande de la pelea en el cuarto asalto, una mano derecha que envió a Baker tambaleándose hacia atrás. Baker sobrevivió a la ronda y la pelea de pie, pero perdió una decisión unánime muy reñida. Los puntajes leyeron 78-74, 79-73 y 80-72 cuando Nicholson obtuvo su 15ª victoria con solo una derrota. Benjamin Whitaker contra Terry Chatwood Después de una pausa de un año debido a COVID, la siempre anticipada FightNight en Dallas organizada por The Real Estate Council regresó a la silla el jueves por la noche frente a una audiencia llena de corbata negra. Se llamó acertadamente FightNight XXXII – The Comeback. En la pelea de apertura, los pesos welter Benjamin Whitaker (4-4) de San Antonio se enfrentaron a Terry Chatwood (1-1) de Little Rock, Arkansas. Chatwood conectó su mano derecha recta toda la noche y finalmente derribó a Whitaker en la sexta y última ronda. Whitaker sobrevivió hasta la campana, pero Chatwood obtuvo su primera victoria en una decisión unánime por puntuaciones de 60-53 en todas las tarjetas. Jennings está fuera y Rozicki enfrentará a Rivas por título WBC Fury comenta sobre Usyk-Joshua

