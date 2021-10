Fury comenta sobre Usyk-Joshua El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, no tuvo mucho que decir esta semana sobre la sorprendente derrota del rival británico Anthony Joshua ante Oleksandr Usyk el sábado pasado. “No tengo ningún interés en insultar a nadie o patear a nadie mientras están caídos, no es mi estilo”, dijo Fury a los periodistas. “Me gusta molestarme con alguien que lo está haciendo bien, exitoso, en la cima del juego. No me gusta molestarme con personas que están deprimidas y probablemente en el punto más bajo y probablemente mentalmente inestables y enfermas con una gran pérdida después de un reinado tan largo. “Usyk hizo su trabajo lo que tenía que hacer y eso es todo. “Y Joshua tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero como dije, en realidad no es de mi incumbencia. No puedo decir que esté interesado porque tengo que lidiar con The Bronze Bomber y luego, quien sea que sea el próximo, lo trataremos como lo hice con los otros 31 oponentes a los que ya me enfrenté “. Claressa Shields desafía a Jake Paul a pelear

