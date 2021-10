WBA reafirma: Sin títulos interinos Declaración de la AMB: La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) reitera la reducción de títulos como se anunció hace unas semanas. Por esta razón, todos los títulos interinos han sido eliminados, los títulos de oro ahora están clasificados en la 2da posición de nuestro ranking y se han anunciado varias peleas eliminatorias. Por lo tanto, queremos aclarar que incluso si los combates se promocionan como “títulos interinos”, no cuentan con la aprobación de nuestro Comité de Campeonatos. Avanesyan vence a Taylor en Londres

