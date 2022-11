Avanesyan promete conquistar a los fanáticos de Crawford El contendiente de peso welter # 6 de la OMB y ex campeón interino de la AMB, David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs) está entrenando en Nottinghamshire, Inglaterra, para su choque del 10 de diciembre con el campeón mundial de la OMB, Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs). ) en el Centro de Salud CHI en Omaha, Nebraska. La pelea será una transmisión PPV de $ 39.99 en BLK Prime. “Estoy entrando en territorio hostil, su ciudad natal de Omaha, Nebraska, todos sus fanáticos estarán allí en abundancia”, dijo Avanesyan. “He peleado la mayor parte de mi carrera en los patios traseros de la gente, y me encanta porque me da un toque extra. De eso se trata ser un desvalido. Cuando salga de la arena con una victoria monumental, creo que ganaré a sus fanáticos. “Esta es una oportunidad única en la vida para mi familia y para mí, una que no daré por sentada. Sé que soy un gran desvalido y que nadie me da una oportunidad, pero déjame decirte que voy a sorprender a todos los que estén mirando. He tenido suficiente tiempo para prepararme, así que estaré listo para el zurdo. “Hay una razón por la cual Terence Crawford es considerado el mejor peleador del boxeo, su conjunto de habilidades es increíble y sabe cómo ganar. Sé que tengo las manos llenas, pero voy a hacer todo lo posible para convertirme en campeón mundial. Necesito apegarme al plan de juego que tenemos establecido, y si es necesario hacer ajustes durante la pelea, tendré que hacerlos. “A medida que maduré en el boxeo, aprendí muchos trucos que me ayudaron a convertirme en el boxeador que soy hoy. Viniendo de las filas de aficionados, tuve que aprender a sentarme en mis golpes correctamente, lo que puede llevar toda la vida para algunos luchadores. Los malos hábitos que me plagaron al principio de mi carrera, ahora están solucionados. Hoy soy un peleador completamente diferente en el ring, y mis últimas seis peleas han demostrado mi crecimiento en lo que respecta a mi poder de golpe. Creo que mi estilo agresivo le dará problemas a Crawford”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una gran convención en Acapulco Like this: Like Loading...

