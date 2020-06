Arum y King estarán en la Convención virtual de la AMB

Las leyendas del boxeo, Don King y Bob Arum serán las estrellas del foro “99 años de historia de la AMB”, programado para el 2 de julio a las 12:00 p.m. EDT durante la 99ª Convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Ambos promotores han vivido la mayor parte de la historia del boxeo en los siglos XX y XXI y trabajaron en estrecha colaboración con varios presidentes de la AMB. La participación de Arum se anunció hace un par de semanas, y la de King se confirmó recientemente. Ambos se unirán al presidente Gilberto Jesús Mendoza en el foro. Don King ha participado en algunas de las peleas más grandes de la historia, con boxeadores como Muhammad Ali, Mike Tyson y otros. Hoy sigue activo y es una enciclopedia del deporte. Su conocimiento es invaluable, así como la experiencia e historias que ha adquirido a través de su carrera como promotor de clase mundial. Actualizan los Protocolos Sanitarios del boxeo en Las Vegas

