Resultados desde Ciudad de Mexico El campeón de peso súper pluma del WBC, Miguel “Alacrán” Berchelt (38-1, 34 KOs) logró un triunfo mediante un TKO en el sexta round sobre Eleazar “Tronco” Valenzuela (21-14-4, 16 KOs) en una pelea sin título el sábado por la noche en un evento organizado por Zanfer Promotions en el TV Azteca Studios en la Ciudad de México sin asistencia de espectadores. Berchelt envío a la lona a Valenzuela al final del primer round. Valenzuela trato de sobrevivir pero el campeón lo golpeó implacablemente. Berchelt finalmente terminó a Valenzuela con un aluvión de disparos en el sexto round. El invicto peso welter junior Omar “Pollo” Aguilar (18-0, 17 KOs) necesitó solo unos segundos para demoler al experimentado Dante “Crazy” Jardon (32-7, 23 KOs). Un aluvión de golpes terminó a Jardon casi de inmediato. El peso welter junior David Picasso (14-1, 5 KOs) superó a Florentino “Violento” Pérez (14-6-2, 9 KOs) en ocho rounds. Los puntajes fueron 78-74, 79-73, 79-74, 80-72, 80-72, 80-72. Hubo seis jueces anotando las peleas de esta noche. Mauricio Sulaiman: El abuso del poder en las mentes pequeñas Arum y King estarán en la Convención virtual de la AMB

