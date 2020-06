Actualizan los Protocolos Sanitarios del boxeo en Las Vegas Con numerosas peleas canceladas debido a que no combatientes (entrenadores, gerentes, guardaespaldas y otros) están infectados por COVID-19, los protocolos de seguridad en Las Vegas se han actualizado. Ahora, tras una aparición de una prueba positiva para alguien en el campamento de boxeadores, esa persona queda en cuarentena de inmediato. Top Rank luego consultará con expertos en enfermedades infecciosas y se evaluará un nivel de riesgo para los miembros del equipo no infectados. Si se considera tolerable y aceptable, el boxeador y el equipo restante se aíslan inmediatamente en su habitación y ambos deben dar negativo todos los días hasta la pelea. ¿Funciona? Según el protocolo original, tres de los seis combates que tuvieron lugar el jueves por la noche fueron cancelados. Arum y King estarán en la Convención virtual de la AMB Resultados del MGM Grand en Las Vegas

