Resultados del MGM Grand en Las Vegas El clasificado mundial WBO # 2, WBA # 3, WBC # 4, IBF # 4 del peso Gallo, Jason Moloney (21-1, 18 KOs) salió victorioso cuando Leonardo Báez (18-3, 9 KOs) no pudo continuar después de siete rounds el jueves por la noche en el evento llamado “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. Buena victoria para Maloney, quien derribó a Báez . Andrew, el hermano gemelo de Jason, quien perdió su título de peso súper mosca de la AMB el martes en el mismo ring, estaba en la esquina de Jason. “Ese fue el mejor momento de mi carrera”, dijo Jason después. “Fue difícil ver a mi hermano la otra noche, pero sabía que tenía un trabajo que hacer. Gracias a mi equipo Sacrifiqué mucho durante seis semanas, dejando a mi prometida y a mi bebé. Estoy justo sobre la luna. Mi hermano me dijo que me amaba y que estaba orgulloso de mí. Volverá mejor que nunca. Créeme.” El invicto AMB # 6, OMB # 7, el peso súper pluma Abraham Nova (19-0, 14 KOs) tuvo que trabajar duro para vencer a Avery Sparrow (10-2, 3 KOs) por decisión unánime en diez rounds. Los puntajes fueron 99-91, 97-93, 96-94. El invicto peso pluma Orlando González (15-0, 10 KOs) anotó una decisión unánime de ocho rounds sobre Luis Porozo (15-3, 8 KOs). Los puntajes fueron 76-74, 77-73, 77-73. González dejó caer a Porozo en las rounds dos y siete. El émbolo fantasma, que apostó más de $ 190,000, ganó sus $ 14k. El peso pesado Kingsley Ibeh (4-1, 4 KOs) noqueó a Waldo Cortes (5-3, 2 KOs) en el cuarto round para vengar su única derrota en su carrera. El tiempo era 1:41. Cortés ganó su primera pelea por decisión dividida. El peso welter Reymond Yanong (11-5-1, 9 KOs) ganó una decisión dividida en seis rounds sobre Clay Burns (9-8-2, 4 KOs). Las puntuaciones fueron 58-56, 59-55 Yanong, 58-56 quemaduras. El peso welter Vlad Panin (8-1, 4 KOs) ganó una decisión mayoritaria de seis rounds sobre Benjamin Whitaker (13-4, 3 KOs). Los puntajes fueron 58-56, 58-56, 57-57. Actualizan los Protocolos Sanitarios del boxeo en Las Vegas Pelea de Eleider Alvarez-Joe Smith Jr. aplazada

