Arum tiene síntomas leves de COVID y no viajara a Londres El promotor del Salón de la Fama Bob Arum no asistirá al choque Fury-Whyte de este fin de semana en Londres. Arum tuiteó: “Emocionado de ver a Tyson Fury defender sus títulos el sábado contra Dillian Whyte frente a 94,000 fanáticos en el estadio de Wembley. Desafortunadamente, no podré asistir ya que me estoy recuperando de los síntomas leves de COVID-19. Estaré animando a The Gypsy King desde casa mientras lo veo en ESPN+ PPV”. Arum admitió recientemente haber pagado al jefe criminal Daniel Kinahan, ex asesor de Tyson Fury, honorarios de consultoría por un total de $ 8 millones de dólares por los cuatro combates recientes de Fury en los Estados Unidos. El copromotor de Fury, Frank Warren, le dijo a la BBC que no estaba al tanto de esos pagos. “Ese es su negocio. No tiene nada que ver con nosotros. Ciertamente nada que ver conmigo y, como digo, Tyson no lo sabía”. VIDEO de entrenamientos de Tyson Fury Asaltan a mano armada a Amir Khan en Londres

