Asaltan a mano armada a Amir Khan en Londres El ex campeón mundial Amir Khan anunció en Twitter que él y su esposa están ilesos después de que les robaran en Londres. Según los informes, los ladrones se llevaron un reloj Franck Muller Vanguard Chronograph de $ 94,000. Amir Khan: Me acaban de quitar el reloj a punta de pistola en East London, Leyton. Crucé la calle con Faryal, por suerte ella estaba unos pasos detrás de mí. 2 hombres corrieron hacia mí, me pidió mi reloj mientras me apuntaba con un arma a la cara. Lo principal es que ambos estamos a salvo. Arum tiene síntomas leves de COVID y no viajara a Londres Bob Yalen renuncia como CEO de MTK Global

