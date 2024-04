Anuncian soporte del PPV Haney-Kingry el 20 de abril en Brooklyn Golden Boy ha anunciado la cartelera preliminar del PPV televisado Haney vs. García que se llevará a cabo el 20 de abril en el Barclays Center de Brooklyn, en vivo exclusivamente en todo el mundo por DAZN PPV. En el soporte principal, el invicto contendiente superligero Arnold Barboza Jr. (29-0, 11 KOs) peleará por el título Intercontinental de la OMB contra Sean “The Public Nuisance” McComb (18-1, 5 KOs) en una pelea a diez asaltos. El peso súper mediano Bektemir “Bek” Melikuziev (13-1, 10 KOs) defenderá su título Intercontinental de la AMB en una pelea a 10 asaltos contra Pierre Dibombe (22-0-1, 12 KOs). John “Scrappy” Ramírez (13-0, 9 KOs) desafiará a David “Medallita” Jiménez (15-1, 11 KOs) de Cartago, Costa Rica, en doce asaltos por el título interino de peso súper mosca de la AMB. Charles “Bad News” Conwell (18-0, 13 KOs), clasificado número 1 del CMB en peso súper welter, hará su debut en Golden Boy contra Nathaniel Gallimore (22-7-1, 17 KOs) en un combate a diez asaltos. Actualización de la 39ª Convención Anual de la IBF Boxeo mundial en Aguascalientes, México el 6 de abril Like this: Like Loading...

