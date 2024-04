Actualización de la 39ª Convención Anual de la IBF La 39.ª Convención Anual de la IBF, programada para el próximo mes, se llevará a cabo en The San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino en San Juan, Puerto Rico, del 6 al 10 de mayo de 2024. La IBF ha sido sede de convenciones exitosas en Puerto Rico en el pasado. y la expectativa es la misma para este. En conmemoración a los boxeadores que luchan por los títulos de la organización, la FIB entregará premios anuales el jueves 9 de mayo. Premio Jersey Joe Walcott: Subriel Matias

Luchadora del año: Amanda Serrano Ganadores de la Pelea del Año: Masculino: Ginjiro Shigeoka vs. René Cuarto Femenino – Chantelle Cameron contra Katie Taylor II Intercontinental – Sam Goodman contra TJ Doheny USBA – Ali Izmailov contra Charles Foster "Celebramos con orgullo los logros y las carreras de nuestros notables campeones y los boxeadores que participaron en peleas por el título de la FIB. Estas distinciones son más que merecidas ya que se lograron a través de arduo trabajo y dedicación. Es un honor y esperamos celebrarlo", comentó Daryl Peoples, presidente de la FIB. Actualización de Óscar Valdez Anuncian soporte del PPV Haney-Kingry el 20 de abril en Brooklyn

