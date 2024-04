Actualización de Óscar Valdez El dos veces campeón mundial Oscar Valdez venció a Liam Wilson para ganar el título interino de 130 libras de la OMB el viernes pasado por la noche en Phoenix. El actual campeón de peso ligero junior de la OMB, Emmanuel “Vaquero” Navarrete, ascenderá para pelear contra Denys Berinchyk por el título vacante de peso ligero de la OMB el 18 de mayo. Si Navarrete gana y elige permanecer en el peso ligero, se espera que Valdez sea elevado al estatus de campeón absoluto. Entonces, ¿qué le espera a Valdez a continuación? “Por ahora, simplemente un buen descanso”, afirmó el manager Frank Espinoza. “Él se lo merece. A su debido tiempo nos sentaremos con nuestro equipo y discutiremos su futuro. Oscar va a seguir sorprendiendo al público del boxeo. Todavía tiene muchas piernas de boxeo. Es un peleador emocionante de ver porque te dará todo lo que tiene y es por eso que tiene tantos seguidores”. Haga clic aquí para comentar Actualidad de Gallo Estrada vs. Bam Rodríguez Actualización de la 39ª Convención Anual de la IBF Like this: Like Loading...

