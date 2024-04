Actualidad de Gallo Estrada vs. Bam Rodríguez Juan Francisco “Gallo” Estrada (44-3, 28 KOs) defenderá su título súper mosca del CMB contra Jesse ‘Bam’ Rodríguez (19-0, 12 KOs) en el Footprint Center en Phoenix, Arizona, el sábado 29 de junio, en vivo a nivel mundial por DAZN. Estrada, de 33 años, retrocede entre las cuerdas para defender el título por primera vez después de vencer al viejo enemigo Román ‘Chocolatito’ González en diciembre de 2022. Bam, de 24 años, regresa después de desmantelar a Sunny Edwards en una unificación de peso mosca en diciembre de 2023. Juan Francisco Estrada: “Después de mi última victoria contra Chocolatito tomamos un buen descanso y pudimos pasar tiempo de calidad con mi familia y mis hijos y sanar una lesión que estaba sufriendo. Estaré más que listo ya que sé que Rodríguez es un peleador peligroso, pero en junio quedará claro que hay mucha emoción por el ‘Gallo’ por venir”.



Jesse Rodríguez: “Pelear por mi cuarto título mundial contra una leyenda como ‘Gallo’ es enorme. Esta es una pelea que he estado esperando por un tiempo y estoy listo para demostrar mi valía una vez más. El 29 de junio, veréis otra actuación especial. ¡Y lo nuevo! Haga clic aquí para comentar OMB ordena Fundora-Crawford Actualización de Óscar Valdez Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.