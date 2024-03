Boxeo mundial en Aguascalientes, México el 6 de abril Por. Gabriel F. Cordero Boxeadores profesionales y olímpicos, se verán las caras en un interesante dia de boxeo que se presentará la noche del próximo sábado 6 de abril, donde chocarán boxeadores olímpicos y profesionales de corte elite para derrochar clase, técnica y poder. La sede de los encuentros será el Auditorio DIMO, en Aguascalientes, con inicio de las batallas a partir de las siete de la noche. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) trae por primera vez al Continente Americano, su exitoso programa de Noche de Campeones IBA, una plataforma donde los pugilistas antes mencionados tendrán la oportunidad de demostrar sus cualidades. La pelea estelar estará encabezada por el ex contendiente al título del mundo y experimentado boxeador de Los Cabos, Baja California Sur, Israel “Jiga” González, quien se medirá ante Shakhobidin Zoirov, de Uzbekistán, campeón olímpico en Río de Janeiro 2016 y campeón mundial amateur en 2019. La pelea será en los 54 kilos a diez rounds. En la cartelera se disputarán dos títulos de América, y una de ellas es con el invicto de Hermosillo, Sonora, Bryan “Latin” Acosta, quien se rifará el físico con el argentino Alberto “Impacto” Melian, por el campeonato Americano de los 57 kilos a ocho rounds. El mexicano clasificado a los Juegos Olímpicos de París y monarca Panamericano, Marco Verde tendrá un combate por demás interesante ante el doble campeón olímpico, el cubano Roniel Iglesias, por el cetro de América de los 71 kilos, a ocho capítulos. Y el resto del cartel, los combates serán a seis rounds: José Miguel Borrego también entrará en acción y su rival será el americano Dante Ettore, en los 67 kilos, en lo que se espera un choque de muchos impactos; el mexicano Rogelio Romero versus Evgeny Shvedenko, en 86 kilos; Carlos Vargas contra el norteamericano Shon Mondragon, en 57 kilos; y en peso de 92 kilos, el ecuatoriano Julio “La Sombra” Castillo contra Kevin Martínez. Los niños menores de 12 años entran gratis en compañía de un adulto. El evento tendrá jueces internacionales y estará bajo la supervisión de la Comisión de Box Profesional de Aguascalientes. El Gobierno de Aguascalientes, el Gigante de México es el patrocinador principal del evento. Fundora vence a Tszyu por campeonatos WBC y OMB en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.