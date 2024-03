Fundora vence a Tszyu por campeonatos WBC y OMB en Las Vegas Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial WBC , 6’6 Sebastian “The Towering Inferno” Fundora (21-1-1, 13 KOs) ganó en una sangrienta pelea mediante una decisión dividida en doce asaltos sobre el australiano previamente invicto campeón súper welter de la OMB Tim Tszyu (24-1, 17 KOs) para llevarse el título de la OMB de Tszyu y ganar el título vacante del WBC el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Tszyu conectó repetidamente con duros derechazos contra Fundora, mucho más alto, desde el principio. La pelea cambió cuando Tszyu sufrió un corte grave en la parte superior de la cabeza cuando sin darse cuenta se hundió en el codo de Fundora al final del segundo asalto. Fundora también fue fuertemente golpeado, pero Tszyu tuvo la peor parte y su esquina no pudo detener la hemorragia. Tyszu tuvo sangre goteando en su ojo izquierdo durante el resto de la pelea. Fundora mantuvo a Tszyu al final de su jab y se adelantó en las tarjetas. Las puntuaciones fueron 116-112 Tszyu, 116-112, 115-113 Fundora. Boxeo mundial en Aguascalientes, México el 6 de abril Zurdo vence a Goulamirian y gana título crucero de la AMB Like this: Like Loading...

