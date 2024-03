Zurdo vence a Goulamirian y gana título crucero de la AMB El ex campeón de peso súper mediano Gilberto “Zurdo” Ramírez (46-1, 30 KOs) superó y frustró al previamente invicto campeón de peso crucero de la AMB Arsen “Feroz” Goulamirian (27-1, 19 KOs) en doce rounds el sábado por la noche en el YouTube Theatre en Inglewood,California. Ramírez nunca dejó que Goulamirian se recuperara o encontrara el camino a un 118-110 3x. El ex contendiente de peso welter #1 de la OMB Alexis “Lex” Rocha (24-2, 16 KOs) regresó de su primera derrota para detener a Fredrick “General Okunka” Lawson (30-5, 22 KOs) con una victoria por TKO. A Rocha se le atribuyó una caída en el sexto asalto cuando envió a Lawson contra las cuerdas. Rocha casi consiguió una detención del árbitro en el séptimo asalto y la esquina de Lawson lo detuvo después de la ronda. Fundora vence a Tszyu por campeonatos WBC y OMB en Las Vegas Pitbull Cruz vence a Romero y gana campeonato 140 libras de la AMB en Las Vegas Like this: Like Loading...

