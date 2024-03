Pitbull Cruz vence a Romero y gana campeonato 140 libras de la AMB en Las Vegas Por. Gabriel F. Cordero La estrella mexicana en ascenso Isaac “Pitbull” Cruz (26-2-1, 18 KOs) venció y destronó al campeón súper ligero de la AMB Rolando “Rolly” Romero (15-2, 13 KOs) consiguiendo una detención del referí en el octavo round el sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Cruz tuvo en varias ocasiones a Romero con piernas de espagueti en el primer round. Cruz siguió presionando a Romero con un ataque implacable. A Rolly se le dedujo un punto por sujeción excesiva en el quinto round. Cruz volvió a sacudir a Romero en el séptimo round y Rolly apenas salió del asalto. La pelea se detuvo en el octavo round cuando Cruz volvió a lastimar a Rolly. Siempre he estado preparado para lo que venga, soy peligroso. Hay un cinturón que me respalda. Estoy preparado para Gervonta Davis y Devin Haney o quién quiera subir al ring con el ‘Pitbull’”, Lara vence por KO a Zerafa y retiene título mediano de la AMB en Las Vegas Like this: Like Loading...

