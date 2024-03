Lara vence por KO a Zerafa y retiene título mediano de la AMB en Las Vegas Por. Gabriel F. Cordero El cubano campeón de peso mediano de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara (30-3-3, 17 KOs) logro un triunfo impresionante ante el retador número uno de la AMB, Michael Zerafa (31-5, 19 KOs) el sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Lara, de 40 años, conectó un recto de izquierda que derribó a Zerafa, quien apenas superó la cuenta pero luego se desplomó contra las cuerdas. El tiempo era 2:59. La última victoria de Lara había sido en mayo del 2022, cuando noqueó en ocho rounds a Gary O’Sullivan. 10 años atrás en julio de 2014 la superestrella mexicana , Canelo Álvarez venció a Lara de forma muy cerrada y fue la primera vez que se puso en discusión un resultado del estelar mexicano. Pitbull Cruz vence a Romero y gana campeonato 140 libras de la AMB en Las Vegas JC Martínez retiene el título mosca del WBC en Las Vegas Like this: Like Loading...

