JC Martínez retiene el título mosca del WBC en Las Vegas Por. Gabriel F. Cordero El mexicano campeón de peso mosca del WBC, Julio César “El Rey” Martínez (21-3, 15 KOs) mantuvo su título por una decisión mayoritaria en doce asaltos contra el venezolano previamente invicto número 14 del WBC Angelino Córdova (18-1-1, 12 KOs) el sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Martínez derribó a Córdova dos veces en el tercer asalto con golpes duros. Córdova le dio a Martínez algunos problemas en los asaltos siguientes, pero Martínez conectó los golpes más dañinos. Córdova corrió el asalto final y puede que esto le costó la pelea. Las puntuaciones fueron 113-113. 114-112, 114-112. Lara vence por KO a Zerafa y retiene título mediano de la AMB en Las Vegas Bohachuk vence a Mendoza por título interino de 154 libras del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.