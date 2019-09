Anuncian peleas en Beterbiev-Gvozdyk el 18 de octubre en Filadelfia La cartelera de peleas está lista para la pelea de unificación de peso semipesado entre el campeón de la FIB Artur Beterbiev y el campeón del WBC, Oleksandr Gvozdyk el 18 de octubre en el Liacouras Center en Filadelfia. Pensilvania. El ex campeón mundial de 38 años Luis Collazo (39-7, 20 KOs) se enfrentará al contendiente de peso welter de la FIB # 1 Kudratillo “The Punisher” Abdukakhorov (16-0, 9 KOs) en una pelea a diez rounds con posibles implicaciones en una oportunidad de título mundial. Además, el contendiente de peso semipesado Michael Seals (23-2, 17 KOs), recién salido de su contendiente por un golpe de nocaut del año sobre Christopher Brooker el 8 de junio se enfrentara a Elio “La Maquina” Trosch (14-8-2 , 7 KOs) en 10 rounds. El invicto Joseph “Blessed Hands” Adorno (13-0, 11 KOs) se enfrentará al Argentino Damian “El Pana” Sosa (9-2, 7 KOs) en una pelea de ocho rounds. El peso pesado Sonny “The Bronco” Conto, nacido en el sur de Filadelfia (4-0, 3 KOs) hará su cuarta aparición profesional en su ciudad natal contra Steven Lyons (5-5, 2 KOs) en cuatro rounds. Josue “The Prodigy” Vargas (14-1, 9 KOs) buscará lograr nueve victorias consecutivas contra el nativo de Denver Johnny Rodriguez (9-4-1, 6 KOs) en super ligero a ocho rounds. John “El Terrible” Bauza (13-0, 5 KOs), un prospecto súper ligero puertorriqueño de 21 años de edad, luchará contra el veterano trastornado Donald “Bulldog” Ward (11-11-1, 5 KOs) en un ocho rounds. El prospecto de peso súper gallo Jeremy “Magic Hands” Adorno (2-0, 1 KO), el hermano menor de Joseph Adorno, se enfrentará a Misael Reyes (1-2, 0 KOs) en cuatro rounds. Julian “Hammer Hands” Rodríguez (17-0, 11 KOs), quien regresó de un despido de casi dos años con un nocaut en el primer round el 13 de julio, se enfrentará a Leonardo Doronio (17-16-3, 11 KOs) en un Combate súper ligero de ocho rounds. Golden Boy amplía los planes de Facebook Watch Sulaiman busca enlazar el deporte y estudios en Mexico

