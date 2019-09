Sulaiman busca enlazar el deporte y estudios en Mexico Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman ha recibido la Medalla Anáhuac en Ciencias del Deporte 2019, que otorga la Universidad Anáhuac. Mauricio Sulaimán es considerado un líder comprometido, con profundos deseos de superación trascendencia y su liderazgo es un gran testimonio para los alumnos que buscan una mejor sociedad según lo expresado por Sonia Barnetche Frías, Vicerrectora Académica de esta institución El WBC firmó un convenio de colaboración con esa institución académica para vincular los esfuerzos de la Comisión Mexicana del Deporte Profesional (Comedep) -que también preside- con el Director de la Escuela de Ciencias del Deporte de esta Universidad. El WBC buscara impulsar proyectos de estudio y capacitación para atletas y crear una bolsa de trabajo para quienes salen de las carreras; aprovechar que hagan con nosotros sus prácticas profesionales. Hay muchas maneras de cruzar los estudios y reportes con los que contamos para buscar soluciones que nos sirvan a todos para profesionalizar el deporte” dijo Sulaimán. Sorprendentes predicciones de Spence-Porter FacebookTwitterReddit

