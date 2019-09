Golden Boy amplía los planes de Facebook Watch Golden Boy ha expandido su asociación con Facebook para brindar a los fanáticos del boxeo nuevo contenido transmitido en vivo desde México en Facebook Watch. Ambas compañías buscan replicar el éxito de las transmisiones de Golden Watch en Facebook Watch en los Estados Unidos. “México es un mercado importante para Golden Boy. No solo hemos visto a algunos de los mejores boxeadores de la historia venir de México, sino que los fanáticos son algunos de los más leales y apasionados del deporte “, dijo Oscar de la Hoya, presidente y CEO de Golden Boy. “Al expandir nuestra serie a nuevos mercados en México, esperamos construir una comunidad más fuerte, crear experiencias únicas para los asistentes y, lo más importante, sentar las bases de cómo serán las transmisiones de boxeo en el futuro”. Un evento de cuatro series comenzó el sábado pasado con Joseph ‘JoJo’ Díaz Jr. derrotando a Jesús Cuadro por el título súper pluma de oro de la AMB en el Auditorio del Estado en Mexicali, México. La serie continuará con transmisiones mensuales con contendientes a nivel de campeonato que luchan en diferentes áreas de México, incluyendo Chihuahua, México. Más detalles para cada evento serán revelados en breve. Wilder-Ortiz 2 en Fox PPV Anuncian peleas en Beterbiev-Gvozdyk el 18 de octubre en Filadelfia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.