Anuncian oficiales para Usyk-Dubois Por Gabriel F. Cordero Los oficiales están listos para el choque del 26 de agosto entre el campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Usyk, y el campeón regular de la AMB, Daniel Dubois, que tendrá lugar en el Tarczynski Arena en Wroclaw, Polonia. El árbitro será Luis Pabón (Puerto Rico). Los jueces son el venerable Stanley Christodolau (Sudáfrica), Pawlo Kardyna (Polonia) y Leszek Jankowiak (Polonia). Usyk se está actualmente como un favorito de 12: 1. El WBC se da por vencido por eliminatoria entre Wilder-Ruiz Terence Crawford busca organizar a los boxeadores en defensa de sus derechos Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.