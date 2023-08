El WBC se da por vencido por eliminatoria entre Wilder-Ruiz La Junta de Gobernadores del WBC decidió cancelar la orden que se emitió durante la última convención anual que pedía una pelea de eliminación final entre Deontay Wilder y Andy Ruiz jr para determinar el retador obligatorio de la división. El WBC evaluará la situación actual en la división para revisar las opciones viables y, de ser necesario, emitir un nuevo fallo durante la convención anual del WBC que se realizará en Uzbekistán en noviembre. López-Gámez termina en empate en Cancún Anuncian oficiales para Usyk-Dubois Like this: Like Loading...

