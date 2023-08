López-Gámez termina en empate en Cancún En un emocionante evento principal de 10 asaltos, el invicto Christopher López (16-0-2, 10 KOs) de Guadalajara, Jalisco, México y su compatriota Brandon Gamez (12-2-1, 10 KOs) de Los Mochis, Sinaloa, México pelearon hasta un empate lleno de acción. El evento se llevó a cabo en la Plaza de Toros de Cancún México y fue televisado por ESPN KNOCK OUT. La pelea tuvo varios intercambios acalorados, incluida una ronda final agradable para los fanáticos. Los puntajes oficiales fueron 97-93 para López y 95-95 dos veces. AMB ordena eliminatoria Akhmadaliev-Kameda en las 122 lbs El WBC se da por vencido por eliminatoria entre Wilder-Ruiz Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.