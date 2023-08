AMB ordena eliminatoria Akhmadaliev-Kameda en las 122 lbs El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una pelea eliminatoria de peso supergallo entre Tomoki Kameda, número 1, y Murodjon Akhmadaliev, número 2. El ganador de la pelea será el retador oficial por el título mundial, que actualmente está en manos de Marlon Tapales. Si ambos contendientes no logran llegar a un acuerdo dentro del límite de tiempo o si cualquiera de las partes se niega a firmar la pelea, la AMB puede solicitar una subasta con una bolsa dividida 50/50 para cada peleador. Crawford pudiera intentar enfrentar al ganador de Canelo-Charlo López-Gámez termina en empate en Cancún Like this: Like Loading...

