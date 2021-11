Anuncian los NBA y NFL Williams-Gore en la cartelera de Paul-Fury El ex base armador de la NBA Deron Williams se enfrentará al ex corredor de la NFL Frank Gore en un combate de boxeo de peso puente profesional que tendrá lugar en la cartelera del PPV de Jake Paul contra Tommy Fury el 18 de diciembre en el Amalie Arena de Tampa. La pelea de cuatro asaltos se disputará con un límite contractual de 215 libras cuando los dos hagan su debut en el boxeo profesional. Paul-Fury es una pelea de ocho asaltos de peso crucero que se disputa en un peso intermedio de 192 libras. La campeona mundial de siete divisiones, Amanda Serrano, desafiará a la campeona interina de peso ligero de la AMB, Miriam Gutiérrez, en un evento co-estelar de 10 asaltos. Andrade estuvo con los medios en New Hampshire Aumentan las promociones para ver Crawford-Porter

