Anunciada la cartelera PPV de Canelo-Plant Las tres peleas de la cartelera del PPV han sido anunciadas para el indiscutible choque de peso súper mediano entre Canelo Álvarez y Caleb “Sweethands” Plant el 6 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Las tres son de diez rounds. El dos veces campeón mundial de peso súper mediano Anthony “The Dog” Dirrell (33-2-2, 24 KOs) se enfrentará al “Madman” Marcos Hernández (15-4-2, 3 KOs) en el evento co-estelar.

El invicto ex campeón mundial supergallo Rey Vargas (34-0, 22 KOs) vuelve a la acción ante Leonardo Báez (21-4, 12 KOs). El lanzamiento del PPV estará a cargo de los súper ligeros Elvis Rodríguez (11-1-1, 10 KOs) y Juan Pablo Romero (14-0, 9 KOs). Conferencia de prensa virtual de Benavidez-Uzcategui Dos peleas por títulos mundiales interesantes esta semana

