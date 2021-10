Dos peleas por títulos mundiales interesantes esta semana El viernes por la noche, el primer choque por el título mundial de peso puente del CMB se llevará a cabo cuando Oscar “Kaboom” Rivas (27-1, 19 KOs) se enfrente al invicto Ryan “The Bruiser” Rozicki (13-0, 13 KOs) en el Montreal Olympia. El límite de peso es de 224 libras. ESPN + transmitirá la pelea. El sábado por la noche es el partido de rencor entre el campeón mundial de peso ligero junior de la OMB Jamel Herring (23-2, 11 KOs) y el ex campeón de peso pluma invicto Shakur Stevenson (16-0, 8 KOs) en el State Farm Arena en Atlanta. ESPN / ESPN + entregará la acción. Anunciada la cartelera PPV de Canelo-Plant Top Rank firma a uno de los hermanos Mason de 17 años

