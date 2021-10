Top Rank firma a uno de los hermanos Mason de 17 años Abdullah Mason, de 17 años de edad, ha firmado un contrato profesional con Top Rank y se convertirá en profesional en un combate de cuatro asaltos en ESPN + el 5 de noviembre en la cartelera Mikaela Mayer-Maiva Hamadouche en The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas. “Abdullah Mason es uno de los peleadores jóvenes más electrizantes que he visto en mi vida, un joven de 17 años que está listo para ser un profesional sensacional”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Se ha mantenido firme en el combate contra los mejores profesionales del mundo, y todos con los que he hablado elogian su talento y ética de trabajo. Se necesita un tipo especial de niño para convertirse en profesional tan joven, y no tengo ninguna duda de que estará a la altura “. Mason, quien recientemente se mudó a Las Vegas con su familia, ha enfrentado a gente como Devin Haney, Shakur Stevenson y Darwin Price. Es entrenado por su padre Valiant Mason, dirigido por James Prince y co-promovido por Antonio Leonard Promotions. Mason también tiene cuatro hermanos que son boxeadores: Amir, 24, Adel, 22, Abdurrahman, 19 e Ibrahim, 15. Dos peleas por títulos mundiales interesantes esta semana Mikey: pensé que estaba ganando la pelea

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.