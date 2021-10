Conferencia de prensa virtual de Benavidez-Uzcategui “Mi principal objetivo es entrar y detenerlo. Soy el mejor peso súper mediano del mundo y solo tengo que mostrarles a todos por qué ”.

David Benavidez “Puedo garantizarles que les brindaremos a los fanáticos una gran pelea y que la gente se dará cuenta del tipo de luchadores que somos”. José Uzcategui El invicto dos veces campeón mundial David “El Bandera Roja” Benavidez y el ex campeón José Uzcategui dieron un adelanto de su próxima eliminatoria por el título súper mediano durante una conferencia de prensa virtual el lunes antes de enfrentarse en vivo por Showtime el 13 de noviembre en Phoenix. DAVID BENAVIDEZ “Voy a ser el mismo peleador de siempre, desgarrando el cuerpo y buscando el nocaut. Me gustan las peleas trepidantes y llenas de acción. Los fans lo están esperando, así que no hay razón para cambiar mi estilo ahora. Nadie ha detenido a Uzcátegui, pero esa es la declaración que estoy tratando de hacer. “Voy a entrar allí y hacer lo que siempre hago. Siempre busco un nocaut espectacular. Así es como entreno. Pongo mi corazón y mi alma en el campamento. No importa qué pelea pueda haber en el horizonte, no cambia la forma en que me preparo para una pelea. “Cada vez que me voy a dormir, pienso en la guerra del 13 de noviembre. Estoy apuntando al nocaut, y si tengo que pasar por una guerra para conseguirlo, eso es lo que va a pasar. “Uzcátegui es un luchador fuerte. Si no consigo el paro, quiero conseguir una victoria muy clara. Tengo un gran plan de juego y estoy preparado para traer muchos estilos diferentes al ring. Sé que este no es un oponente fácil, pero ese es el tipo de luchador que quiero ser. Quiero afrontar los retos más difíciles. “Hemos tenido muchas sesiones geniales de sparring aquí en el sur de California con Gabe Rosado y Diego Pacheco. He estado yendo hasta 14 rondas en sesiones de sparring, así que ni siquiera estoy preocupado por mi resistencia en absoluto. “No hay ansiedad por pelear en casa. Estoy emocionado por eso. Trabajé muy duro para esto. Va a ser una gran noche de boxeo y no puedo esperar para compartir la cartelera con mi hermano en el evento co-estelar. Realmente es un sueño hecho realidad. “Mi principal objetivo es entrar y detenerlo. Soy el mejor súper mediano del mundo y solo tengo que mostrarles a todos por qué. “Sé que él también vendrá a noquearme, y eso hará que sea una gran pelea. Es enorme para los dos obtener esta victoria y dar el siguiente paso hacia un título. “Siento que el ganador de esta pelea se merece el ganador Canelo-Plant. Definitivamente hemos trabajado a lo largo de nuestras carreras para ganarlo. Creo que Canelo tiene la experiencia y el poder que lo ayudarán a obtener la victoria el 6 de noviembre sobre Plant. “Estoy haciendo 13 o 14 rondas de sparring y corriendo seis o siete millas al día en este momento y me siento fuerte. Básicamente tuve dos campamentos consecutivos con el retraso, por lo que fue una pequeña bendición disfrazada “. JOSÉ UZCATEGUI “Estoy muy motivado para trabajar duro y entrenar duro todos los días. Si David no cree que soy un luchador de alto nivel, está bien. Lo voy a mostrar en el ring. Independientemente de los conceptos erróneos que tenga, lo resolveremos en el ring y mostraré el tipo de trabajo que he realizado y el tipo de oponente que puedo ser. “Lo que pasó con Caleb Plant fue solo una mala noche. Nos preparamos de manera incorrecta y no estábamos listos como deberíamos haber estado. Pero el 13 de noviembre, la gente se dará cuenta de que la pelea de la Planta fue solo una mala noche y trabajaremos muy duro para salir victoriosos. “No te voy a decir que voy a conseguir el nocaut o que voy a detenerlo ni nada por el estilo, porque David es un peleador joven, fuerte, talentoso que es capaz de cualquier cosa, al igual que Yo soy. Voy a aportar mi propia velocidad, mi propio talento y mi propia experiencia. Entonces, al final, los ganadores del 13 de noviembre serán los fanáticos. “Les puedo garantizar que les brindaremos a los fanáticos una gran pelea y que la gente se dará cuenta del tipo de luchadores que somos. Prometo que aprovecharé al máximo esta oportunidad y les daré a los fanáticos lo que se merecen. “Realmente creo que el ganador de esta pelea entre David y yo merece pelear contra el ganador de Canelo-Plant. No hay duda de eso. En lo que respecta a esa pelea, creo que Canelo va a ganar, e incluso puede noquear a Plant en ocho o nueve asaltos. “Esta podría ser la Pelea del Año, te lo puedo asegurar. Los fanáticos pueden esperar una guerra entre David y yo. Sé que va a ser difícil, pero será una pelea realmente entretenida que a los fanáticos les encantará y vamos a ofrecerles un espectáculo “. Anunciada la cartelera PPV de Canelo-Plant

