Anthony Yarde regresa el sábado Queensberry celebró hoy la conferencia de prensa final antes de la cartelera ‘Night of Champions’ del sábado en el Utilita Arena, Birmingham, en vivo por BT Sport 1. A nivel internacional, la pelea más interesante de la cartelera es WBC # 9, IBF # 12, WBO # 13 peso semipesado y ex retador al título mundial semipesado Anthony Yarde (20-2, 19 KOs) contra Alex Theran (23-5, 15 KOs) en diez asaltos sin título. Yarde, por supuesto, le dio al entonces campeón de la OMB Sergey Kovalev todo lo que pudo manejar en agosto de 2019. Viene de una estrecha derrota por decisión dividida ante la OMB # 1, FIB # 4, CMB # 6 Lyndon Arthur en diciembre. Anthony Yarde: “La mayor emoción para mí es que los fanáticos vuelvan porque desempeñan ese papel. Se trata de entretener, así que cuando escuchas a la multitud rugir, te animas. Hicimos algunos ajustes, pero el entrenamiento ha sido fantástico. Siempre me ha gustado reír y bromear en los entrenamientos, pero sabemos cuándo es el momento de ser serio. Siempre disfruto el trabajo. Para mí, el enfoque es el sábado porque tengo un oponente decente ”. Entrenador Tunde Ajayi : “Anthony siempre se ha dedicado al boxeo y su ética de trabajo nunca ha cambiado. Tener a James Cook en el equipo de entrenamiento se ha sumado a todo. Su experiencia ha sido invaluable. No puedes comprar eso. Estaría mintiendo si dijera que la revancha de Arthur no estaba en nuestras cabezas, pero en términos de entrenamiento y preparación ha estado este fin de semana “. En las peleas destacadas, el peso súper pluma Anthony Cacace (18-1, 7 KOs) defiende su corona británica contra Lyon Woodstock (12-2, 5 KOs), y el campeón súper ligero británico y de la Commonwealth Akeem Ennis-Brown (14-0, 1 KO) defiende contra Sam Maxwell (15-0, 11 KOs). Día de clausura de la reunión del Comité Ejecutivo de la NABF Finalmente las Inducciones de NYSBHOF de 2020 serán el 19 de septiembre

