Día de clausura de la reunión del Comité Ejecutivo de la NABF Por Boxing Bob Newman El día 2 de la reunión del Comité Ejecutivo de la NABF se puso en marcha a las 9:30 am, hora del Pacífico, en el Hotel Westin en San Diego. El presidente de calificaciones de NABF / WBC, Tommy Ashy, abrió con su informe sobre las calificaciones. Ashy recapituló las 17 divisiones que califica la NABF. Las calificaciones se compilan al final de cada mes para coincidir con la publicación de las calificaciones del WBC. “La NABF es el único organismo regional que produce calificaciones mensuales. La NABF trabaja con todos los promotores para hacer sus peleas por el título. Duane Ford ha sido un gran partidario del comité de clasificación y ha sancionado las peleas por el título de la NABF ”, dijo Ashy. La actividad en Canadá y México, así como en Estados Unidos, ha ido creciendo. Deborah Hawkins informó sobre la división femenina de la NABF. “Ha sido difícil atraer a las luchadoras a una pelea de la NABF porque a las luchadoras que están 3-0 se les ofrecen peleas por el título ‘mundial’ con otros organismos sancionadores. Les dejamos saber a las luchadoras que un título de la NABF es un camino sólido hacia un título del CMB, pero si pueden correr directamente a una pelea por el título ‘mundial’ diferente, lo harán “. Hawkins continuó asegurando que la división femenina de la NABF seguirá creciendo y prosperando. El ex árbitro Vic Drakulich inició la parte de árbitro de los oficiales del ring en la entrega del informe sobre “Instrucciones previas a la pelea en el vestuario”. Hay un esfuerzo concertado para aclarar, simplificar y consolidar las instrucciones previas a la pelea dentro del WBC y la NABF. Además de las instrucciones habladas reales previas a la pelea, el informe contenía fotos que mostraban gestos con las manos, muy parecido a lo que uno vería usado por los árbitros y árbitros en el fútbol americano para indicar que se está imponiendo una determinada infracción a un peleador. Estos gestos con las manos serían útiles con los luchadores internacionales que no hablan inglés o el mismo idioma que el árbitro. El árbitro Jay Nady discutió un estudio sobre cómo los árbitros pueden observar o reconocer posibles lesiones cerebrales que se manifiestan durante una pelea en el ring. En el caso de una caída o cuando un luchador está recibiendo un castigo, el árbitro puede usar ciertas herramientas para evaluar el estado cognitivo del luchador, levantando una mano derecha o izquierda, dando un paso lateralmente hacia la izquierda o hacia la derecha. Estas acciones del luchador requieren el uso de más cuadrantes del cerebro que simplemente caminar hacia adelante. Si bien estas enmiendas aún no son definitivas, cuando se ratifiquen, el objetivo es que se instituyan dentro de las reglas y regulaciones de la ABC (Asociación de Comisiones de Boxeo). Mauricio Sulaiman mostró un póster de ‘Pautas de lesiones’, publicado por el Dr. Paul Wallace, Director Médico del WBC. Es una pauta simple sobre cómo lidiar con diversas lesiones de entrenamiento, ya sea que se use o no frío o calor, por ejemplo, antes de buscar la ayuda de un médico. El cartel se traducirá a idiomas extranjeros y se distribuirá internacionalmente. Se entregó un recordatorio de bolsillo de los Criterios de puntuación del WBC antes del informe de los jueces. Duane Ford comenzó explicando el concepto de variaciones de puntuación ‘Cercano’ (10-9), ‘Moderado’ (10-9), ‘Decisivo’ (10-9) y ‘Extremamente decisivo’ (10-8). Para definir con más claridad:

Cerrado: cuando un boxeador ha ganado la ronda por poco por un par de golpes.

Moderado: cuando un boxeador gana un asalto claramente, por más de un par de golpes.

Decisivo: cuando un boxeador gana una ronda por un amplio margen, gana de manera convincente cuando se comparan los golpes.

Extremamente decisivo: cuando un boxeador ha ganado la ronda por dominio total y superó significativamente a su oponente. El boxeador ganador dominó y tambaleó al otro boxeador de manera extrema. Luego, el juez Tim Cheatham llevó a cabo los ejercicios de puntuación utilizando una nueva tarjeta de puntuación prospectiva en la que las casillas que indicaban Cercano, Moderado, Decisivo y Extremamente decisivo estaban disponibles para marcar, además de las casillas de puntuación reales. Esos recuadros se utilizan después de la pelea, tal vez en reuniones posteriores a la pelea con los oficiales del ring y la comisión para explicar por qué una determinada ronda se puntuó de la forma en que un juez específico la puntuó. El juez Chris Migliore discutió el concepto de tecnología de encuestas para compilar estadísticas sobre otros ejercicios de puntuación, para ver dónde está la mentalidad de un juez con respecto a por qué puntuaron una ronda de la forma en que lo hicieron. David Sutherland cubrió el concepto de puntuación remota, iniciado durante las primeras etapas de la pandemia. Se juzgó una serie de peleas con Top Rank en ESPN, por separado de los jueces reales del ring, como una herramienta educativa. Los jueces remotos escucharon el audio en bruto, sin comentarios de televisión, y durante los ejercicios de puntuación se utilizó la vista de la cámara en lugar de la vista de los jueces. Kevin Scott presentó el sitio web de puntuación real, que utilizan los jueces remotos, esencialmente una tarjeta de puntuación interactiva basada en la web. Hay una vista de juez y una vista de administrador. Hasta el momento, hay nueve equipos, que combinan una combinación de árbitros, una combinación de niveles de habilidad, extranjeros (fuera de América del Norte) y nuevos jueces. Hay un criterio de selección de eventos de eventos sancionados por el WBC, evento de televisión nacional, estación de transmisión. Los objetivos son hacer esto semanalmente, programar cada 6-8 semanas y abrir eventos de puntuación. También se realiza un seguimiento de las asignaciones de los jueces para asegurar el mismo número de asignaciones. Los puntajes de los jueces remotos se envían y comparan entre sí en el ejercicio remoto, los jueces del ring y luego se compilan para una comparación general. El juez Barry Lindenman, un analista de números profesional en la vida real, presentó varias estadísticas: 9 meses de actividad (diciembre de 2020 – agosto de 2021), 79 oficiales del CMB seleccionados, 9 equipos, 51 oficiales han participado realmente, más de 100 peleas han sido anotadas. de forma remota y se han puntuado más de 600 rondas de forma remota. Con eso, además de las palabras de clausura tanto del presidente de la NABF, Duane Ford, como del vicepresidente de la NABF y presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, la reunión del comité ejecutivo de la NABF llegó a su fin oficial. Todos se reunieron para una foto grupal y luego tomaron un almuerzo y se prepararon para el juego de béisbol de esta noche entre los Padres de la ciudad natal y los campeones defensores de la serie mundial, Los Angeles Dodgers, a solo 15 minutos a pie. El contingente de la NABF disfrutará de una barbacoa en la azotea junto con el juego. ¡Esperamos una convención completa de la NABF libre de pandemias en 2022!

