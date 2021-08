La AMB ordena Saludar-Rosa por campeonato mundial de las 105 libras El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una pelea entre el campeón de peso mínimo de la AMB, Vic Saludar, y Erick Rosa Pacheco, quien fue el campeón interino de 105 libras y ahora se convirtió en el retador obligatorio. La pelea obligatoria es la primera que surge de la decisión de dejar vacantes todos los cinturones interinos de la organización pionera a favor del plan de reducción de campeonatos lanzado hace unas semanas. De acuerdo con la regla C.12 de la AMB, un campeón que acaba de ganar un título vacante debe defender su cinturón contra el próximo contendiente líder disponible dentro de los 120 días posteriores a la fecha en que se convirtió en campeón. Saludar ganó su cinturón el 20 de febrero y su período obligatorio expiró el 20 de junio, por lo que debe luchar contra el ex campeón interino y ahora retador oficial, Erick Rosa. Por otro lado, la Regla C.13 de la AMB – Limitaciones del combate, establece que el campeón no puede pelear contra un oponente que no sea el retador oficial dentro de los 60 días posteriores a la expiración de su período de defensa obligatorio. Teniendo en cuenta esos puntos de las reglas provisionales, el comité otorgó a las partes un período de negociación de 30 días a partir del 27 de agosto de 2021, y ese período se cerrará el 26 de septiembre al final del día. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo o alguno de ellos muestre falta de voluntad para hacer la pelea, la AMB puede poner la pelea por pujas con una división del 55% para el campeón Saludar y el 45% para Rosa. Victor Belfort comparte sus entrenamiento con la prensa Día de clausura de la reunión del Comité Ejecutivo de la NABF

