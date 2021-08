Victor Belfort comparte sus entrenamiento con la prensa El peleador de UFC de 44 años, Vitor ‘The Phenom’ Belfort, abrió las puertas de su campo de entrenamiento en el sur de Florida en Boca Raton para una sesión de entrenamientos con la prensa el jueves. Belfort luchará contra ‘The Golden Boy’, Oscar De La Hoya en un combate de boxeo PPV el 11 de septiembre en el STAPLES Center. “Se necesita valor para este desafío para luchar contra De La Hoya”, dijo Belfort. “Esta es una lucha de legado para mí. Espero que después de ganar el 11 de septiembre, vuelva a boxear en diciembre. No le he dado la espalda a las MMA, pero este es mi enfoque ahora. “A veces puede ser difícil mantener la relevancia, pero esta pelea con Oscar De La Hoya en Triller Fight Club me mantiene absolutamente relevante … ahora mismo, tengo a Oscar en la mira y ese es el único peleador en el que estoy pensando. Después de vencerlo, podemos hablar sobre mi próximo oponente. “Contra Oscar, creo que la pelea se desarrolla conmigo trabajando a través de él y buscando el nocaut. Este es uno de los oponentes más duros de mi carrera y no puedo mirar más allá de él para ver otras peleas. Lara: vengo a destruir Warrington La AMB ordena Saludar-Rosa por campeonato mundial de las 105 libras

