Finalmente las Inducciones de NYSBHOF de 2020 serán el 19 de septiembre Mejor tarde que nunca. La cena de inducción al Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF), originalmente programada para el 19 de abril de 2020, ha sido reprogramada oficialmente para el domingo 19 de septiembre por la tarde una vez más en Russo’s On The Bay en Howard Beach, Nueva York. La Clase de 28 miembros de 2020 será honrada en la novena cena de inducción de NYSBHOF, patrocinada por Ring 8. No habrá una Clase de 2021 debido a las restricciones de COVID-19 que obligaron a posponer el evento de 2019 hasta el próximo mes. Se espera que, antes de la cena de inducción de NYSBHOF, las pautas de la ciudad de Nueva York exijan que todos los asistentes deben estar vacunados para asistir a eventos bajo techo. “Esperamos una buena multitud”, dijo el presidente de NYSBHOF, Bob Duffy. “Este evento se ha estado gestando durante los últimos 22 meses. Finalmente, ingresaremos en la Clase de 2020. Los homenajeados saben desde hace mucho tiempo que entrarían en el Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York. Todos están felices de que llegue su día y estamos muy felices de honrar a la clase NYSBHOF de 2019 “. Los boxeadores vivos que se dirigen al NYSBHOF incluyen al tres veces retador al título mundial de peso semipesado Jorge Ahumada (42-8-2, 22 KOs), de Woodside, Queens a través de Argentina; (1975-78) el campeón mundial superpluma del CMB Alfredo “El Salsero” Escalera (53-14-3, 31 KOs), de la ciudad de Nueva York a través de Puerto Rico; El retador al título mundial súper pluma del CMB Freddie “The Pitbull” Liberatore (20-4-1, 11 KOs), de Bayside, Queens; El campeón mundial de peso mediano del CMB y cuatro veces ganador de los Guantes de Oro de Nueva York, Dennis “The Magician” Milton (16-5-1, 5 KOs), de Bronx; El retador del título mundial de peso pesado y dos veces ganador de los Guantes de Oro de Nueva York, Lou Savarese (46-7, 38 KOs), de Greenwood Lake; y el retador al título mundial súper mediano de la AMB Merqui “El Corombo” Sosa (34-9-2, 27 KOs), de Brooklyn a través de República Dominicana. Los participantes póstumos que serán admitidos son el soldado de peso welter de Brooklyn Bartfield (51-29-8, 33 KOs), quien luchó contra 55 campeones mundiales; Steve Belloise de peso mediano del Bronx (95-13-3, 59 KOs); NYSAC y campeón mundial de peso ligero (1925) Jimmy Goodrich (85-34-21 (12 KOs), de Buffalo; el retador del título mundial de peso pesado Tami Mauriello (82-13-1, 60 KOs), de Bronx; campeón mundial de peso mediano ligero de la AMB ( 1982-83) y el cuatro veces consecutivo campeón de los Guantes de Oro de Nueva York, Davey “Sensational” Moore (18-5, 14 KOs), del Bronx; y el campeón mundial de peso ligero Freddie “The Welsh Wizard” Welch (74-5-7, 34 KOs). ), de la ciudad de Nueva York a través de Gales. Los no participantes vivos que se dirigen al NYSBHOF son el juez de Oneida Don Ackerman, Wantah, el periodista / productor de Long Island Bobby Cassidy, Jr., el agente / corredor / consultor de Buffalo Rick Glaser, el periodista de Rockaway Beach Jack Hirsch, el locutor de boxeo del Bronx Max Kellerman, Ardsley ringside médico / director médico de Nueva York Dr. William Lathan, la jueza de Orangeburg Julie Lederman, el árbitro de Hyde Park Ron Lipton y el entrenador de Staten Island / Catskill Kevin Rooney. Los no participantes póstumos son el editor de la revista Ring de Brooklyn, Lester Bromberg, el periodista deportivo de la ciudad de Nueva York Dan Daniel, el fundador de Gleason’s Gym de Brooklyn, Bobby Gleason, Sunnyside, el escritor de boxeo de Queens Flash Gordan, el periodista de Manhattan AJ Liebling, el cofundador de NYSBHOF de Long Island City, Tony Mazzarella y El gerente de la ciudad de Nueva York, Dan Morgan. Hay una serie de novedades con respecto a algunos de los miembros de la Clase de 2020: esposo-esposa: Dr. William y Melvina (Clase de 2018) Lathan; hija-padre – Julie y Harold (Clase de 2012) Lederman. Bobby Jr. y Bobby Cassidy, Sr. (2013) son el cuarto hijo y padre admitidos en el NYSBHOF, pero la primera combinación de boxeador y periodista. Los otros son los boxeadores Floyd y Tracy Patterson, los administradores ejecutivos Bobby y Murray Goodman, y los árbitros Arthur, Sr. y Arthur Mercante, Jr. Welch ingresará al NYSBHOF como boxeador, pero también dirigió a su compañero de promoción de la Clase 2020, Goodrich. Cada miembro que asista recibirá un cinturón de diseño personalizado que significa su incorporación al NYSBHOF. Los integrantes de 2020 fueron seleccionados por los miembros del comité de nominaciones de NYSBHOF: Randy Gordon, Henry Hascup, Don Majeski, Ron McNair, Jim Monteverde y Neil Terens. Anthony Yarde regresa el sábado Teraji, campeón del CMB de 108 libras, da positivo en COVID-19

