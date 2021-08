Teraji, campeón del CMB de 108 libras, da positivo en COVID-19 Por Joe Koizumi El campeón de peso mosca ligero del CMB Kenshiro Teraji (18-0, 10 KOs) estaba programado para hacer su novena defensa contra su compatriota clasificado # 1 Masamichi Yabuki (12-3, 11 KOs) en Kyoto, Japón, el 10 de septiembre, pero fue inevitable posponer el combate porque el campeón dio positivo en una prueba de PCR COVID-19. Fue anunciado hoy (jueves) por Shinsei Promotions. Teraji fue puesto en cuarentena en su casa, esperando una orden médica del centro de salud pública. Según se informa, el campeón tiene una leve enfermedad y pronto volverá a entrenar. Deseamos que su pronta recuperación con su defensa Yabuki se reprograme temprano. Baranchyk regresa después de la pelea del año 2020

