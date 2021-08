Baranchyk regresa después de la pelea del año 2020 La última vez que vimos al ex campeón mundial Ivan Baranchyk en el ring, estaba en la pelea del año 2020 contra José “Chon” Zepeda. Dicen que nunca eres el mismo después de una pelea como la guerra Zepeda-Baranchyk. El domingo, Baranchyk (22-2, 13 KOs) estará en acción contra el invicto Montana Love (15-0-1, 7 KOs) en el PPV Paul-Woodley. “Estoy emocionado. Tengo hambre y estoy listo para el próximo desafío ”, dijo Baranchyk el miércoles. “Nunca ha peleado con nadie como yo. Nunca ha pasado diez rondas. Estoy listo para una pelea de larga distancia. Por supuesto, va a intentar moverse mucho y boxearme. Pero esto no es un problema para mí. He cambiado un poco mi estilo. Intentaré mostrarles a todos el nuevo Ivan Baranchyk. “Veremos qué sigue para mí. En este momento, solo necesito ir contra Montana Love. Veremos qué pasa después de eso “. Teraji, campeón del CMB de 108 libras, da positivo en COVID-19 Serrano promete robarse el protagonismo

