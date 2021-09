Amir Khan anuncia evento en los Emiratos Árabes Unidos El bicampeón mundial Amir Khan y la Super Boxing League han anunciado la inauguración de la Crypto Fight Night de Amir Khan el 16 de octubre en La Perle en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El evento contará con combates de boxeo profesional, así como combates entre algunos de los principales comerciantes de criptomonedas del mundo. El evento principal será un enfrentamiento entre los comerciantes de criptomonedas RookieXBT y Loomdart y el ganador obtendrá el cinturón criptográfico WBC único . El co-estelar tiene al peso pesado Hemi “The Heat” Ahio (17-0, 12 KOs) contra Mohammad Ali Bayat Farid (17-2-1, 17 KOs) por el título vacante de peso pesado del CMB de Asia. La cartelera incluye los debuts profesionales del primo de Amir, Abdul Khan, y el actual campeón amateur del Reino Unido, Tal Singh, así como más colisiones de comerciantes de criptomonedas. Barrera vs. Ponce de León programado para el 20 de noviembre

