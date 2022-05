AMB sigue su plan de reducción de títulos mundiales La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sigue tomando decisiones para avanzar en línea con su intención de tener un solo campeón mundial por categoría. Hasta la fecha, las categorías de peso semipesado (Dmitry Bivol), súper welter (Jermell Charlo), súper pluma (Roger Gutiérrez), súper gallo (Murodjon Akhmadaliev), gallo (Naoya Inoue) y mosca (Artem Dalakian) tienen un solo campeón. También se resolvió la situación del superligero, cuyo título está vacante. Por otro lado, el 10 de julio, Hiroto Kyoguchi y Esteban Bermúdez se enfrentarán en México, lo que dejará la división mínima también con un solo campeón. En peso súper mosca, Juan Francisco “Gallo” Estrada se enfrentará a Joshua Franco el 16 de julio para determinar el único campeón. También se ordenó la pelea entre Leo Santa Cruz y Leigh Wood, que dejará la división de peso pluma con un solo campeón. La AMB seguirá avanzando en su plan y el Comité de Campeonatos tomará las decisiones pertinentes para seguir avanzando en el plan que inició en agosto del año pasado. Día 2 de la 37a Convención Anual de la FIB Angulo: Estoy motivado a seguir en el boxeo Like this: Like Loading...

