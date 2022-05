Día 2 de la 37a Convención Anual de la FIB Varias docenas de asistentes a la convención participaron en el crucero que abordó a las 11:15 a. m. y atracó a la 1:30 p.m en Long Beach, CA y ahora sirviendo como un hotel de lujo flotante. El almuerzo incluyó un saludo con champán, pollo piccata salteado, papas asadas, coronas de brócoli, pastel de chocolate con repollo rojo estofado con salsa de frambuesa y crema batida. Después de un poco de R&R del crucero, los invitados llenaron el Centennial Ballroom y la terraza para la reunión Night of Champions. Se sirvió un buffet completo y complemento de bebidas. Una serie de campeones del pasado y del presente estuvieron presentes para saludar y mezclarse con los asistentes a la convención. Reunidos en el escenario estaban Paul “The Ultimate” Vaden (1995 Jr. Middle), Gabriel Ruelas (1994-95 WBC Jr. Light), Rafael Ruelas (1994-95 Light), Yokasta Valle (2019 – presente Female Jr. Fly), Barry Michael (1985-87 Jr. Light), Billy Dib (2011-2013 Feather), Mikey Garcia (WBO Feather, WBO Super Feather, WBC/IBF Light, campeón Super Light de la FIB… 2013-2019), Carlos “Famoso” Hernandez (2003-04 Jr. Light) y Phillip Holiday (1995-97 Light). Los invitados no solo estaban encantados de conocer y/o renovar amistades con los campeones, pero lo mismo podría decirse de los propios campeones, ya sea que se reúnan por primera vez o se reencuentren con sus compañeros campeones. Mañana traerán las sesiones de la primera reunión, incluida la sesión general, el seminario de árbitros y la votación para los asientos de la junta. La tarde es libre para todos los delegados. AMB sigue su plan de reducción de títulos mundiales Like this: Like Loading...

