AMB ordena subasta por Usyk-Dubois La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una subasta entre el súper campeón de peso pesado Oleksandr Usyk y su retador obligatorio Daniel Dubois, que se llevará a cabo el 25 de mayo en Houston, Texas. La oferta mínima para obtener los derechos de la pelea será de $1,000,000.00 y la división será de 75% para Usyk y 25% para Dubois. La pelea es parte del Plan de Reducción de Campeonatos Mundiales de la AMB y enfrenta al súper campeón contra el campeón regular para definir un monarca único en la categoría. La OMB ordena a Charlo defender antes del 30 de septiembre Grandes llegadas de Haney-Lomachenko a Las Vegas Like this: Like Loading...

