Grandes llegadas de Haney-Lomachenko a Las Vegas El rey indiscutible de peso ligero Devin "The Dream" Haney (29-0, 15 KOs) y el ex campeón mundial de tres divisiones Vasiliy "Loma" Lomachenko (17-2, 11 KOs) hicieron su gran llegada hoy a Las Vegas antes de su enfrentamiento PPV este sábado 20 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Devin Haney: "Voy a lograr una victoria dominante. Voy a ir allí e imponer mi voluntad sobre Loma y mostrarle al mundo lo grandioso que es realmente Devin Haney, lo versátil, lo fuerte, lo joven y la experiencia que tengo en ese ring". Vasiliy Lomachenko: "Creo que cuando dices algo, debes demostrarlo. Tengo mucha experiencia en el boxeo y cualquier cosa puede pasar durante una pelea. Solo pienso en lo que necesito hacer durante una pelea. Y mi objetivo es convertirme en el campeón indiscutible del mundo". AMB ordena subasta por Usyk-Dubois Round 12 con Mauricio Sulaimán: El amor de las madres

