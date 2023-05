La OMB ordena a Charlo defender antes del 30 de septiembre Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón indiscutible de las 154 libras Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs) tendrá que defenderse contra el campeón interino de la OMB Tim Tszyu (22-0, 16 KOs) antes del 30 de septiembre por orden del Comité de Campeonatos de la OMB. Tszyu debe ganar contra Carlos Ocampo el 18 de junio para tener una oportunidad contra Charlo. “Es enorme. Es la noticia que hemos estado esperando, pero nuevamente destaca cuán grande es el riesgo de la pelea de Tim el próximo mes en Gold Coast”, dijo a Fox Sports el promotor de Tszyu, George Rose. “Si Tim pierde, se acabó. No Charlo, no indiscutible, no nada. “Después de toda la espera y la incertidumbre, es una locura pensar que es Jermell Charlo quien tiene la ventaja… Se está preparando ahora y no tiene a un mexicano duro de clase mundial en Carlos Ocampo tratando de quitarle todo. El domingo 18 de junio se ha vuelto mucho más grande. Lo que está en juego no podría ser más alto. Su oportunidad de ser indiscutible depende de ello”. El Campeonato de la OMB sancionó a Tszyu para defender su título interino contra Ocampo con la condición de que el ganador debe estar disponible, listo, dispuesto y capaz de enfrentar al campeón de peso mediano junior de la OMB, Jermell Charlo, en su próxima pelea a más tardar el 30 de septiembre de 2023. Si el ganador no está disponible para pelear contra Charlo antes del 30 de septiembre, independientemente de las razones o circunstancias, el Comité del Campeonato Mundial de la OMB se reserva el derecho de emitir todas las decisiones adicionales que considere necesarias. AMB ordena subasta por Usyk-Dubois Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.