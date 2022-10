AMB ordena eliminatoria Ward-Kholmatov El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea eliminatoria final de peso pluma entre Thomas Patrick Ward #1 y Otabek Kholmatov #2 para determinar el retador obligatorio en la división de 126 libras. La AMB dio un período de negociación de 30 días, que comenzará el 5 de octubre y terminará el 4 de noviembre. La división será del 50% para cada uno de los peleadores según las reglas. Si los peleadores no llegan a un acuerdo o alguna de las partes se niega a hacerlo, la AMB puede enviar la pelea a un proceso de subasta. Conferencia de prensa virtual Plant-Dirrell Like this: Like Loading...

