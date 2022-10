Conferencia de prensa virtual Plant-Dirrell Los ex campeones mundiales de peso súper mediano Caleb “Sweethhands” Plant y Anthony “The Dog” Dirrell compartieron información sobre sus respectivos campos de entrenamiento y más durante una conferencia de prensa virtual el miércoles antes de su próxima eliminatoria por el título de peso súper mediano del CMB el sábado 15 de octubre en el co- evento principal del pay-per-view Wilder-Helenius desde el Barclays Center en Brooklyn. Caleb Plant: “Voy a darle una paliza brutal el 15 de octubre. Le voy a enseñar una lección de vida cuando entremos al ring. Se retira después de esto. Él ha terminado. Voy a golpearlo de tal manera que ya no querrá ser parte de esto”. Anthony Dirrell: “Es solo uno de esos tipos que realmente quiero joder. Esa es la tarea que tenemos entre manos, entrar allí y joderlo”. CALEB PLANT “Él puede sentirse como quiere, pero no va a hacer nada en la noche de la pelea. Dice que es ‘El Perro’, pero hace muchos ladridos. Ladra mucho porque es un cachorro, pero no sigue adelante. Está tratando de promocionarse a sí mismo. “Voy a darle una paliza brutal el 15 de octubre. Le voy a enseñar una lección de vida cuando entremos al ring. “Se jubilará después de esto. Él ha terminado. Voy a golpearlo de tal manera que ya no querrá ser parte de esto. “Me he estado divirtiendo mucho en el gimnasio. Esta ha sido la mejor calidad de combate que he tenido, y el mayor éxito que he tenido durante el campamento. Luché contra Carlos Adames, Shane Mosley Jr., Kyrone Davis y otros grandes boxeadores. Ha sido un combate de primera calidad. Tener a Stephen Edwards en el equipo con mi papá nos ha dado una gran química. Somos relajados y tranquilos, pero también lo perseguimos. “Él no es un matón. Le gusta actuar como un matón. No me importa de dónde sea. Su equipo lleva años ladrando, pero nada de eso significa nada para mí. “Solo estoy concentrado en la tarea que tengo entre manos y en la lucha que tengo delante. Solo porque sé que voy a vencerlo, no significa que estoy mirando más allá de él. La única manera de llegar a tus metas a largo plazo es logrando tus metas a corto plazo. “Siempre me ha gustado el legado. Sé que si hago los movimientos correctos en el ring, todo lo demás vendrá con eso. Lo primero es manejar el negocio el 15 de octubre. Ese es el primer paso hacia peleas mejores y más grandes y cimentar mi legado como el mejor súper mediano de esta era. “Él nunca ha tenido una defensa exitosa del título. Noqueó a un peso mediano volado en su última pelea. Ni siquiera estamos en la misma galaxia que ese tipo con el que luchó. La lista sigue y sigue, y él dice lo que quiere, pero ¿cuándo fue la última vez que venció a un verdadero supermediano? “Lo más importante que saqué de la pelea de Canelo Álvarez es la experiencia en general. La experiencia no es algo que se pueda comprar. Tienes que atravesarlo para conseguirlo. Obviamente me quedé corto y no hay excusas ahí. Regresé con mi equipo y volví al trabajo. “Voy a entrar concentrado. Tenemos un plan de juego y vamos a hacer el trabajo en la moda. Ya sea que lo detenga o lo golpee durante 12 rondas, independientemente de que levante la mano. “Mi hambre viene porque mantengo la prioridad la prioridad. No boxeo para ser famoso o rico. Es agradable, pero ese nunca fue el objetivo principal. El objetivo es ser uno de los más grandes de todos los tiempos. No importa lo que tenga, mantengo la mentalidad de compensar a los que “no tienen”. No puedes lograr lo que quiero lograr sin ese enfoque”. ANTONIO DIRRELL “Es solo uno de esos tipos que realmente quiero joder. Esa es la tarea en cuestión, entrar allí y joderlo. “El plan de juego es entrar allí y ser ‘El Perro’. Si puedo hacer eso, seguro que gano la pelea. Estoy realmente listo para subir al ring y levantar la mano. “Mi campamento ha sido realmente bueno y libre de lesiones. He estado recibiendo rondas semana tras semana y estoy listo para empezar. Si pudiera pelear mañana, lo haría. “No cambias demasiado de un campamento a otro, solo ajustas las tácticas y cosas así. Cada campamento al que vas y lo das todo. Hemos ajustado lo que teníamos que hacer para prepararnos para Plant. “Si quieres ser grande tienes que hacer sacrificios. Si no quieres ser grande, no lo harás. Estoy entrenando como loco y estoy listo para Caleb Plant. “He estado trabajando con SugarHill Steward desde que tenía 13 años. Es un entrenador A+ y todo el mundo lo sabe. Mucha gente quiere ir a él ahora. Él es uno de los miembros de la familia ahora y lo ha sido durante años. Cuando tienes a alguien de tu lado en quien puedes confiar, realmente aumenta más tu confianza. “Sé lo que estoy haciendo. He visto pelear a Caleb y es un buen boxeador. Pero he peleado con esos tipos antes y no es nada. Es solo otro tipo frente a mí que quiere derrotarme. “Caleb estaba boxeando bien en las primeras rondas contra Canelo Alvarez, pero luego se montó en su caballo y corrió por el resto. Estaba subiendo a su caballo y moviéndose. Eso es lo que vi. “Sé de lo que soy capaz. Pero quiero mostrarles a todos lo que todavía puedo hacer. Si no creyera en mí mismo, entonces no estaría aquí. “Yo creciendo en la ciudad de Flint y siendo genial y siendo la mejor persona que puedo ser es un mensaje positivo. Eso es lo que quiero que vean los niños allí. Si lo das todo, nadie puede quejarse de eso. “Caleb Plant es lo único que se me ha pasado por la cabeza. Eso es todo en lo que estoy enfocado. Todo lo demás puede esperar hasta después del hecho”. AMB ordena eliminatoria Ward-Kholmatov Ramirez-Magdaleno el 29 de Octubre en el MSG en Lomachenko-Ortiz Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.