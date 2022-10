Ramirez-Magdaleno el 29 de Octubre en el MSG en Lomachenko-Ortiz El dos veces medallista de oro olímpico Robeisy “El Tren” Ramírez, el orgullo de Cienfuegos, Cuba, está al borde de una oportunidad por el título de peso pluma. Para ganar esa oportunidad, Ramírez (10-1, 6 KOs) tendrá que enfrentarse contra el ex campeón mundial Jessie Magdaleno (29-1, 18 KOs) en un combate de 10 asaltos el sábado 29 de octubre en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. Ramírez-Magdaleno es la pelea coestelar del evento principal Vasiliy Lomachenko-Jamaine Ortiz, transmitido en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. Conferencia de prensa virtual Plant-Dirrell David Morrell ante Yernossunuly por título AMB en Minneapolis Like this: Like Loading...

